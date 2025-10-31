Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film Centre culturel La Conserverie Lubersac

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Projection du film Les Schtroumpfs

Réalisé par Chris Miller avec les voix de Sofia Essaïdi, Rihanna et Jérôme Commandeur

Synopsis Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier ! .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

