Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film Centre culturel La Conserverie Lubersac
Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film Centre culturel La Conserverie Lubersac vendredi 31 octobre 2025.
Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Projection du film Les Schtroumpfs
Réalisé par Chris Miller avec les voix de Sofia Essaïdi, Rihanna et Jérôme Commandeur
Synopsis Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier ! .
Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr
English : Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film
German : Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film
Italiano :
Espanol : Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film
L’événement Cinéma à Lubersac Les Schtroumpfs le film Lubersac a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze