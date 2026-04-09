Lubersac

Festival Dec’Ouvrir SANSEVERINO et Lise CABARET, Thierry BECCARO, Franck BOUYSSE

Parc de la mairie Lubersac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Chaque année en août, le petit village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.

Comme chaque année, la ville de Lubersac accueille le festival le temps d’une soirée.

Au programme

– SANSEVERINO et Lise CABARET ils revisitent leurs univers respectifs et inventent un répertoire à 2 voix,

-Thierri BECCARO animateur de Télévision, comédien et écrivain, il partagera quelques lignes de 3 auteurs qu’ils affectionnent ainsi que quelques textes personnels,

– Franck BOUYSSE auteur corrézien, il présentera Fenêtre sur terre , son texte le plus intime.

En cas d’intempérie salle des fêtes. .

Parc de la mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr

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English : Festival Dec’Ouvrir SANSEVERINO et Lise CABARET, Thierry BECCARO, Franck BOUYSSE

L’événement Festival Dec’Ouvrir SANSEVERINO et Lise CABARET, Thierry BECCARO, Franck BOUYSSE Lubersac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Terres de Corrèze