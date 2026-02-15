La Conserverie soirée théâtre Nos lendemains Centre culturel La Conserverie Lubersac

La Conserverie soirée théâtre Nos lendemains

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac Corrèze

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Lui veut piloter une navette spatiale, et elle, découvrir Woodstock. 1974, 1981, 1989, 1998, 2002, 2010, 2020… Les années passent et s’accompagnent d’évènements marquants dont ils seront les témoins privilégiés. Inséparables, irréconciliables, solidaires, engagés ou inquiets, avec humour et gravité, la petite destinée de Tianou et Nini va s’écrire en parallèle de la grande Histoire.

Une comédie historique et romantique qui rappellera à certains des souvenirs et à d’autres des cours d’Histoire ! La bande originale de votre vie !

Placement numéroté. .

Centre culturel La Conserverie Avenue du château Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 20 00 laconserverie@lubersacpompadour.fr

