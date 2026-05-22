Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris

Samedi 20 juin à 10h30 à partir de 7 ans

Venez défier vos amis et votre famille manette en main autour

d’une sélection de jeux vidéo pour tous et toutes :

Faites votre choix et amusez-vous !

Le samedi 20 juin 2026

de 10h30 à 12h00

gratuit

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris

+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7



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