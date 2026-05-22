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Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris

Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris

Animation Jeux vidéo à la bibliothèque Amélie Bibliothèque Amélie Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Amélie

Adresse : 164 rue de Grenelle

Ville : 75007 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr</p>

Samedi 20 juin à 10h30 à partir de 7 ans

Venez défier vos amis et votre famille manette en main autour
d’une sélection de jeux vidéo pour tous et toutes :
Faites votre choix et amusez-vous !
Le samedi 20 juin 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:30:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle  75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7


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