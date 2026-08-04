Animation Journée du Patrimoine à la Maison du Département de la Charente-Maritime Maison du Département de la Charente-Maritime La Rochelle
dimanche 20 septembre 2026 · Maison du Département de la Charente-Maritime · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Journée du Patrimoine à la Maison du Département de la Charente-Maritime
Maison du Département de la Charente-Maritime 85 boulevard de la République La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
La Charente-Maritime vous ouvre ses portes afin de découvrir le temps d’une journée les missions de l’institution départementale et son bâtiment construit en 2000.
Visite guidée, jeu de piste, et exposition Les 70 ans de l’Académie de Saintonge
.
Maison du Département de la Charente-Maritime 85 boulevard de la République La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 31 70 00 info@charente-maritime.fr
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English :
Charente-Maritime invites you to spend a day discovering the work of this departmental institution and its building, which was constructed in 2000.
Guided tour, scavenger hunt, and the exhibition “70 Years of the Académie de Saintonge”
L’événement Animation Journée du Patrimoine à la Maison du Département de la Charente-Maritime La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-29 par Nous La Rochelle
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