Informations pratiques

Aubusson

Animation kayak spéciale femmes

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 13:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Animation kayak spéciale femmes

Réservation obligatoire

Venez prendre un grand bol d’air pur et vous initier aux activités de pleine nature sur la Creuse. .

Allée Jean-Marie Couturier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 63 90 78

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English : Animation kayak spéciale femmes

L’événement Animation kayak spéciale femmes Aubusson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Aubusson-Felletin