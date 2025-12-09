Salon du couteau artisanal Sur le Fil Salle de Conférences Aubusson

Salon du couteau artisanal Sur le Fil

Salle de Conférences 2 Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La Mairie d’Aubusson et l’association Sur le Fil organisent la cinquième édition du Salon du couteau artisanal. Un rendez-vous unique en Creuse dédié aux métiers de la coutellerie artisanale exposition-vente, démonstrations de savoir-faire.

Qu’il soit de poche, pliant, fixe, de table, de cuisine… cet objet du quotidien, est façonné à l’unité par des artisans d’art, qui rivalisent de créativité ! Choix des matières, des couleurs, des formes… .

Salle de Conférences 2 Esplanade Charles de Gaulle Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 16 70 14 surlefil.aubusson@gmail.com

English : Salon du couteau artisanal Sur le Fil

L’événement Salon du couteau artisanal Sur le Fil Aubusson a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Aubusson-Felletin