Salon du couteau artisanal Sur le Fil Salle de Conférences Aubusson samedi 18 juillet 2026.
Salle de Conférences 2 Esplanade Charles de Gaulle Aubusson Creuse
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
2026-07-18
La Mairie d'Aubusson et l'association Sur le Fil organisent la cinquième édition du Salon du couteau artisanal. Un rendez-vous unique en Creuse dédié aux métiers de la coutellerie artisanale exposition-vente, démonstrations de savoir-faire.
Qu'il soit de poche, pliant, fixe, de table, de cuisine… cet objet du quotidien, est façonné à l'unité par des artisans d'art, qui rivalisent de créativité ! Choix des matières, des couleurs, des formes… .
+33 6 67 16 70 16 surlefil.aubusson@gmail.com
