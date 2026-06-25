Aubusson

Cordes & Compagnies Duo Contrebasses

Place de l’Église Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Pour cette 15e édition du festival Cordes & Compagnies, concert duo contrebasses pas si grave .

Avec 2 contrebasses, Marie Nouhaud et Joshua Bullen

vous invitent à la découverte de la contrebasse dans tous ses états, par la joie, l’humour et la passion, en compagnies de Bach, Rossini, Schubert, Haendel, Bacri et Anderson, soupoudrées d’improvisations jubilatoires.

Libre participation en conscience

Renseignements au 06 88 78 58 41 .

Place de l’Église Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 78 58 41 contact@cordesetcompagnies.fr

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English : Cordes & Compagnies Duo Contrebasses

L’événement Cordes & Compagnies Duo Contrebasses Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin