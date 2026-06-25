Aubusson

AMBIANCE FÉRIA

Centre-ville Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Ambiance féria dans les bars, musique, restauration, commerces ouverts jusqu’à 21h… Venez profiter d’une belle soirée estivale en famille ou entre amis !

Vide-grenier GRATUIT et ouvert à tous !

Aucune inscription nécessaire.

Installez-vous librement sur les trottoirs du centre-ville.

Nous passerons simplement relever vos coordonnées une fois que vous serez installés.

Attention le centre-ville sera en rue piétonne de 18h30 à 23h.

La circulation sera interdite pendant cette période. .

Centre-ville Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 64 20 acaa23200@gmail.com

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English : AMBIANCE FÉRIA

L’événement AMBIANCE FÉRIA Aubusson a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Aubusson-Felletin