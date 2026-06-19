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PROJECTION Certaines femmes Aubusson

PROJECTION Certaines femmes Aubusson

PROJECTION Certaines femmes Aubusson mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 50 Grande Rue

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Aubusson

PROJECTION Certaines femmes

50 Grande Rue Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Le cinéma Le Colbert propose une projection de Kelly Reichardt 2017 VO États Unis.

En présence de Florent Jullien, cinéaste. Il mettra chaque spectateur.trice en situation de représentation et fera travailler à partir d’une séquence, qui sera rediffusée, la problématique de la mise en scène et du montage.

Durée 1h42   .

50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement PROJECTION Certaines femmes Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin

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