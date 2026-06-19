PROJECTION Certaines femmes Aubusson
PROJECTION Certaines femmes Aubusson mercredi 1 juillet 2026.
Aubusson
PROJECTION Certaines femmes
50 Grande Rue Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Le cinéma Le Colbert propose une projection de Kelly Reichardt 2017 VO États Unis.
En présence de Florent Jullien, cinéaste. Il mettra chaque spectateur.trice en situation de représentation et fera travailler à partir d’une séquence, qui sera rediffusée, la problématique de la mise en scène et du montage.
Durée 1h42 .
50 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement PROJECTION Certaines femmes Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin
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