EXPOSITION Montigny Aubusson
EXPOSITION Montigny Aubusson samedi 20 juin 2026.
Aubusson
EXPOSITION Montigny
20 Grande Rue Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
En 1970 à Beynost, une institutrice accroche au mur de sa classe une reproduction de Van Gogh. Un geste anodin qui bouleversera un destin. À sept ans, Joël Montigny, découvrant la force de la couleur, plonge dans la peinture pour ne plus jamais lâcher les pinceaux.
Dans les années 1980, l’artiste, séjourne six mois en Angleterre où il invente la technique du pastel à la cire chaude. En 1990, il s’installe à Paris où il devient l’ami des grands de notre temps. Rêvant de démocratiser la peinture, il signe des affiches de spectacles, d’évènements sportifs (Jeux Olympiques 92), des pochettes de disques et les illustrations de soixante livres. .
20 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine j.montigny@orange.fr
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English : EXPOSITION Montigny
L’événement EXPOSITION Montigny Aubusson a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Aubusson-Felletin
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