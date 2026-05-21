EXPOSITION Oeuvres papier Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson
EXPOSITION Oeuvres papier Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson samedi 27 juin 2026.
Aubusson
EXPOSITION Oeuvres papier
Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Exposition d’œuvres papier de Pierre MARESCAU et Irène MORGADINHO .
Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 18 42 artpapier23@gmail.com
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English : EXPOSITION Oeuvres papier
L’événement EXPOSITION Oeuvres papier Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin
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