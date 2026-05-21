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EXPOSITION Oeuvres papier Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson

EXPOSITION Oeuvres papier Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson

EXPOSITION Oeuvres papier Galerie La Rive et l’Etoile Aubusson samedi 27 juin 2026.

Lieu : Galerie La Rive et l'Etoile

Adresse : 1 Rue de l'Abreuvoir

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Aubusson

EXPOSITION Oeuvres papier

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Exposition d’œuvres papier de Pierre MARESCAU et Irène MORGADINHO   .

Galerie La Rive et l’Etoile 1 Rue de l’Abreuvoir Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 26 18 42  artpapier23@gmail.com

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English : EXPOSITION Oeuvres papier

L’événement EXPOSITION Oeuvres papier Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin

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