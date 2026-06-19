Fête de la Musique à la Passerelle Aubusson dimanche 21 juin 2026.

Aubusson

Fête de la Musique à la Passerelle

Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

SCENE OUVERTE

– 18h Les Manivelles Bourbonnaises

La soirée débutera avec un voyage au coeur des traditions musicales du centre de la France, de l’Auvergne, du Berry, du Morvan, des Combrailles et de la Marche.

– 19h Sextuor de violoncelles Festi-Celli

Porté par l’association Cordes et Compagnies, le sextuor Festi-Celli proposera un concert mêlant

répertoire classique et univers moderne aux influences pop.

• Allegretto extrait de la 7ᵉ Symphonie de Ludwig van Beethoven (arrangement Bernard Salles)

• Funk Or What ? Gabriel Koeppen

• Prélude , Sicilienne et Moderato trio de Christophe Delabre

• Keep On Rockin Gabriel Koeppen

• Adagio de la sonate pour violoncelle et piano de Frédéric Chopin

• Groove It ! Gabriel Koeppen

• 1er mouvement de Palladio Karl Jenkins

• Game of Thrones Ramin Djawadi (arrangement Kovats Istvan) .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 00 contact@aubusson.fr

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English :

L’événement Fête de la Musique à la Passerelle Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin