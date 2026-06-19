Fête de la Musique au France Aubusson
Fête de la Musique au France Aubusson dimanche 21 juin 2026.
Aubusson
Fête de la Musique au France
6 Rue des Déportés Aubusson Creuse
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 20:00:00
fin : 2026-06-21 22:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Pour célébrer la Fête de la Musique, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 21 juin au soir pour une soirée placée sous le signe de la gourmandise et de la musique live.
Découvrez notre menu spécial Fête de la Musique, imaginé par notre chef et servi uniquement au dîner.
Laissez-vous porter par la voix de Lou, qui accompagnera votre soirée avec un concert live tout en douceur et en émotion.
Menu détaillé en image. .
6 Rue des Déportés Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 06 contact@aubussonlefrance.com
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English :
L’événement Fête de la Musique au France Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin
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