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Fête de la Musique dans les bars et restaurants Aubusson

Fête de la Musique dans les bars et restaurants Aubusson

Fête de la Musique dans les bars et restaurants Aubusson dimanche 21 juin 2026.

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Aubusson

Fête de la Musique dans les bars et restaurants

Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

En complément de la scène ouverte, plusieurs établissements du centre-ville participeront à cette soirée festive et proposeront des animations musicales.

• CAFÉ DU COMMERCE Place de la Libération
À partir de 18h30 Clément Viguier Rock

• PUB 51 51 rue Vieille
À partir de 19h DJ ZAS Années 80, années 90, funk, disco, new wave et zouk

• BAR DE LA TOUR 12 Grande Rue
À partir de 20h30 Boumbox Variétés françaises et internationales

• LE BREAK 37 Grande Rue
Animation musicale assurée par DJ Tonyyo À partir de 22h30 soirée mousse

• LE PLAZA BAR 13 Place Espagne
À partir de 18h30 Hervé Variétés françaises   .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 00  contact@aubusson.fr

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English :

L’événement Fête de la Musique dans les bars et restaurants Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin

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