Fête de la Musique dans les bars et restaurants Aubusson dimanche 21 juin 2026.

Aubusson

Fête de la Musique dans les bars et restaurants

Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

En complément de la scène ouverte, plusieurs établissements du centre-ville participeront à cette soirée festive et proposeront des animations musicales.

• CAFÉ DU COMMERCE Place de la Libération

À partir de 18h30 Clément Viguier Rock

• PUB 51 51 rue Vieille

À partir de 19h DJ ZAS Années 80, années 90, funk, disco, new wave et zouk

• BAR DE LA TOUR 12 Grande Rue

À partir de 20h30 Boumbox Variétés françaises et internationales

• LE BREAK 37 Grande Rue

Animation musicale assurée par DJ Tonyyo À partir de 22h30 soirée mousse

• LE PLAZA BAR 13 Place Espagne

À partir de 18h30 Hervé Variétés françaises .

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 08 00 contact@aubusson.fr

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English :

L’événement Fête de la Musique dans les bars et restaurants Aubusson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Aubusson-Felletin