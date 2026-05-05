Aubusson

Le Salon des Bonnes Affaires

Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le rendez-vous des bons plans de l’été ! Chinez, profitez, savourez !

L’événement propose une brocante, un vide-greniers ainsi que le déballage des commerçants pour faire le plein de bonnes affaires.

Activités et Programme

– Exposition de matériel agricole avec DÉFI MAT et animaux Creusois.

– Vente de viande en direct.

– Cochons à la broche, animations…

– Jeux & animations enfants

– Buvette & restauration

– Tours en calèche .

Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 64 20 acaa23200@gmail.com

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English : Le Salon des Bonnes Affaires

L’événement Le Salon des Bonnes Affaires Aubusson a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Aubusson-Felletin