Le Salon des Bonnes Affaires Aubusson
Le Salon des Bonnes Affaires Aubusson dimanche 5 juillet 2026.
Aubusson
Le Salon des Bonnes Affaires
Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le rendez-vous des bons plans de l’été ! Chinez, profitez, savourez !
L’événement propose une brocante, un vide-greniers ainsi que le déballage des commerçants pour faire le plein de bonnes affaires.
Activités et Programme
– Exposition de matériel agricole avec DÉFI MAT et animaux Creusois.
– Vente de viande en direct.
– Cochons à la broche, animations…
– Jeux & animations enfants
– Buvette & restauration
– Tours en calèche .
Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 64 20 acaa23200@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Salon des Bonnes Affaires
L’événement Le Salon des Bonnes Affaires Aubusson a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Aubusson (Creuse)
- Conférence Santé et environnement Gilles Clément et Thierry Thevenin Théâtre Jean Lurçat Aubusson 15 mai 2026
- Tout le monde sait dessiner Bande dessinée au pays de Georges Sand Aubusson 20 mai 2026
- Nuit européenne des musées Aubusson 23 mai 2026
- « Lurçat intime », Cité internationale de la tapisserie, Aubusson 23 mai 2026
- « Jeu de piste sensoriel », Cité internationale de la tapisserie, Aubusson 23 mai 2026