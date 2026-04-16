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Journées d’initiation à la tapisserie Galerie & Atelier Frederique Jill Aubusson

Journées d’initiation à la tapisserie Galerie & Atelier Frederique Jill Aubusson

Journées d’initiation à la tapisserie Galerie & Atelier Frederique Jill Aubusson jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Galerie & Atelier Frederique Jill

Adresse : 31 Rue Vieille

Ville : 23200 Aubusson

Département : Creuse

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Aubusson

Journées d’initiation à la tapisserie

Galerie & Atelier Frederique Jill 31 Rue Vieille Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 10:00:00
fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :
2026-07-02

En une journée, tissez VOTRE tapisserie!

Le matin vous apprenez à monter votre chaîne, c’est à dire les fils tendus sur lesquels vous allez tisser. Vous choisissez votre modèle de tapisserie et vos couleurs.

L’après midi, vous tissez votre tapisserie de 8cm x 8cm, selon le modèle que vous aurez choisi, avec vos couleurs. Aux environs de 18h, on décroche et elle est à vous!

Tous les MARDIS et JEUDIS de JUILLET et AOÛT.
Par petits groupes de 6 personnes maximum.
L’atelier est ouvert à tous à partir de 12 ans.
Journée de 10h à 18h (pause déjeuner 1h).
Tissage sur cadre individuel. Grand choix de couleurs.
Points techniques évolutifs selon les niveaux.   .

Galerie & Atelier Frederique Jill 31 Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 90 07 10  contact@frederiquejill.fr

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English : Journées d’initiation à la tapisserie

L’événement Journées d’initiation à la tapisserie Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin

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