Journées d’initiation à la tapisserie Galerie & Atelier Frederique Jill Aubusson

Aubusson

Journées d’initiation à la tapisserie

Galerie & Atelier Frederique Jill 31 Rue Vieille Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 10:00:00

fin : 2026-08-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

En une journée, tissez VOTRE tapisserie!

Le matin vous apprenez à monter votre chaîne, c’est à dire les fils tendus sur lesquels vous allez tisser. Vous choisissez votre modèle de tapisserie et vos couleurs.

L’après midi, vous tissez votre tapisserie de 8cm x 8cm, selon le modèle que vous aurez choisi, avec vos couleurs. Aux environs de 18h, on décroche et elle est à vous!

Tous les MARDIS et JEUDIS de JUILLET et AOÛT.

Par petits groupes de 6 personnes maximum.

L’atelier est ouvert à tous à partir de 12 ans.

Journée de 10h à 18h (pause déjeuner 1h).

Tissage sur cadre individuel. Grand choix de couleurs.

Points techniques évolutifs selon les niveaux. .

Galerie & Atelier Frederique Jill 31 Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 90 07 10 contact@frederiquejill.fr

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English : Journées d’initiation à la tapisserie

L’événement Journées d’initiation à la tapisserie Aubusson a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Aubusson-Felletin