Monóke’Raid#6 Aubusson
Monóke’Raid#6 Aubusson samedi 4 juillet 2026.
Monóke’Raid#6
Maison des Sports et de la Danse Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Activité familiale et ludique, le Monóke’Raid vous propose de découvrir Aubusson autrement!
Au programme, un concept unique en Creuse un parcours d’orientation de 8km accessible dès 7 ans et ponctué de défis sportifs et d’activités inédites! Vous pourrez tester votre courage en traversant la Creuse sur un pont de singe ou grâce à une tyrolienne de plus de 30m, en grimpant dans un cèdre majestueux ou encore en effectuant un saut pendulaire entre les arbres! Vous pourrez vous défier entre vous à travers les ateliers basket, tir à l’arc et tir laser et enfin découvrir des activités comme le canoë kayak sur la rivière et la canirando en forêt avec des chiens de traîneau ! .
Maison des Sports et de la Danse Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine fabien.reveil@comite-epgv.fr
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English :
L’événement Monóke’Raid#6 Aubusson a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Aubusson-Felletin
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