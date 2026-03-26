Monóke’Raid#6

Maison des Sports et de la Danse Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Activité familiale et ludique, le Monóke’Raid vous propose de découvrir Aubusson autrement!

Au programme, un concept unique en Creuse un parcours d’orientation de 8km accessible dès 7 ans et ponctué de défis sportifs et d’activités inédites! Vous pourrez tester votre courage en traversant la Creuse sur un pont de singe ou grâce à une tyrolienne de plus de 30m, en grimpant dans un cèdre majestueux ou encore en effectuant un saut pendulaire entre les arbres! Vous pourrez vous défier entre vous à travers les ateliers basket, tir à l’arc et tir laser et enfin découvrir des activités comme le canoë kayak sur la rivière et la canirando en forêt avec des chiens de traîneau ! .

Maison des Sports et de la Danse Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine fabien.reveil@comite-epgv.fr

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L’événement Monóke’Raid#6 Aubusson a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Aubusson-Felletin