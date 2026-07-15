Informations pratiques

Aubusson

Concert événement à la Cité

Rue des Arts Aubusson Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Concert événement devant la tapisserie La Sieste de Mei et Totoro tirée du film de Hayao Miyazaki

La Cité internationale de la tapisserie et l’Harmonie de Chambre de l’Orchestre Départemental de la Creuse s’associent pour un Concert exceptionnel reprenant des musiques du 7ème art dont celles de Joe Hisaishi, pour la bande originale du film Mon voisin Totoro d’Hayao Miyazaki.

Le concert sera propsé devant la dernière tapisserie dévoilée de l’univers d’Hayao Miyazaki La Sieste de Mei et Totoro

Dans l’amphithéâtre de la Cité internationale de la tapisserie à 20h30

Entrée à 5 € / gratuit pour les -21 ans

Sur inscription au 05 55 66 66 66 ou par mail à l’adresse communication@cite-tapisserie.fr .

Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66 communication@cite-tapisserie.fr

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English : Concert événement à la Cité

L’événement Concert événement à la Cité Aubusson a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Aubusson-Felletin