Concert événement à la Cité Aubusson
vendredi 17 juillet 2026 · Aubusson
Informations pratiques
Aubusson
Concert événement à la Cité
Rue des Arts Aubusson Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Concert événement devant la tapisserie La Sieste de Mei et Totoro tirée du film de Hayao Miyazaki
La Cité internationale de la tapisserie et l’Harmonie de Chambre de l’Orchestre Départemental de la Creuse s’associent pour un Concert exceptionnel reprenant des musiques du 7ème art dont celles de Joe Hisaishi, pour la bande originale du film Mon voisin Totoro d’Hayao Miyazaki.
Le concert sera propsé devant la dernière tapisserie dévoilée de l’univers d’Hayao Miyazaki La Sieste de Mei et Totoro
Dans l’amphithéâtre de la Cité internationale de la tapisserie à 20h30
Entrée à 5 € / gratuit pour les -21 ans
Sur inscription au 05 55 66 66 66 ou par mail à l’adresse communication@cite-tapisserie.fr .
Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66 communication@cite-tapisserie.fr
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English : Concert événement à la Cité
L’événement Concert événement à la Cité Aubusson a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Aubusson-Felletin
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