Animation Le Banquet Des Épicuriens Salle de l’Oratoire La Rochelle

La Rochelle

Animation Le Banquet Des Épicuriens

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Le tarif comprend l’accès et le repas entier ainsi que toutes les activités et animation du banquet

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:30:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-31

Vous êtes au bon endroit si vous aimez les saveurs locales, les bons moments et la convivialité ! Bienvenue à La Nuit des Épicuriens, une association née de notre envie de faire voyager vos papilles et de partager des instants gourmands entre amis.

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Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lanuitdesepicuriens@gmail.com

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English :

You’ve come to the right place if you love local flavors, good times and conviviality! Welcome to La Nuit des Épicuriens, an association born of our desire to make your taste buds travel and share gourmet moments with friends.

L’événement Animation Le Banquet Des Épicuriens La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Nous La Rochelle