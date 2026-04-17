Animation Le Banquet Des Épicuriens Salle de l’Oratoire La Rochelle
Animation Le Banquet Des Épicuriens Salle de l’Oratoire La Rochelle dimanche 31 mai 2026.
La Rochelle
Animation Le Banquet Des Épicuriens
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Le tarif comprend l’accès et le repas entier ainsi que toutes les activités et animation du banquet
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:30:00
fin : 2026-05-31 17:30:00
Date(s) :
2026-05-31
Vous êtes au bon endroit si vous aimez les saveurs locales, les bons moments et la convivialité ! Bienvenue à La Nuit des Épicuriens, une association née de notre envie de faire voyager vos papilles et de partager des instants gourmands entre amis.
.
Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine lanuitdesepicuriens@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
You’ve come to the right place if you love local flavors, good times and conviviality! Welcome to La Nuit des Épicuriens, an association born of our desire to make your taste buds travel and share gourmet moments with friends.
L’événement Animation Le Banquet Des Épicuriens La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Exposition Portraits Henri Capron LES QUAT’Z’ARTS LIBRAIRIE D’ART & DISQUAIRE La Rochelle 21 avril 2026
- ALEXIS TRAMONI COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 23 avril 2026
- BLU SAMU ADES THE PLANET LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle 24 avril 2026
- BLU SAMU + ADÉS THE PLANET, La Sirène, La Rochelle 24 avril 2026
- COUSCOUS AUX LARDONS COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle 25 avril 2026