Animation Les contes d’Elsa 3 ans et + Médiathèque Elsa-Triolet Aytré
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Elsa-Triolet · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Animation Les contes d’Elsa 3 ans et +
Médiathèque Elsa-Triolet 12 Rue de la Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-24 2026-11-28
Rendez-vous à médiathèque pour les Contes d’Elsa pour les 3 ans et plus !
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Médiathèque Elsa-Triolet 12 Rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 45 mediatheque@aytre.fr
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English :
Join us at the %E0 m%E9diath%E8que for Elsa’s Stories for children ages 3 and up!
L’événement Animation Les contes d’Elsa 3 ans et + Aytré a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle
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