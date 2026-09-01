Animation Les contes d’Elsa 3 ans et + Médiathèque Elsa-Triolet Aytré

Informations pratiques

Aytré

Animation Les contes d’Elsa 3 ans et +

Médiathèque Elsa-Triolet 12 Rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-24 2026-11-28

Rendez-vous à médiathèque pour les Contes d’Elsa pour les 3 ans et plus !

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Médiathèque Elsa-Triolet 12 Rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 45 mediatheque@aytre.fr

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English :

Join us at the %E0 m%E9diath%E8que for Elsa’s Stories for children ages 3 and up!

L’événement Animation Les contes d’Elsa 3 ans et + Aytré a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle