Exposition Céline Dabot Médiathèque Elsa Triolet Aytré
mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Elsa Triolet · Aytré
Informations pratiques
Aytré
Exposition Céline Dabot
Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-30
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-09-30
Explosion de couleurs, écrasements des volume, dislocations des formes constituent les principales caractéristiques de sa peinture.
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Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 45 mediatheque@aytre.fr
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English :
An explosion of colors, the overlapping of volumes, and the distortion of forms are the main characteristics of his painting.
L’événement Exposition Céline Dabot Aytré a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle
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