Exposition Céline Dabot Médiathèque Elsa Triolet Aytré

Informations pratiques

Aytré

Exposition Céline Dabot

Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-30

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-09-30

Explosion de couleurs, écrasements des volume, dislocations des formes constituent les principales caractéristiques de sa peinture.

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Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 45 mediatheque@aytre.fr

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English :

An explosion of colors, the overlapping of volumes, and the distortion of forms are the main characteristics of his painting.

L’événement Exposition Céline Dabot Aytré a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle