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AGENDA · Aytré

Exposition Céline Dabot Médiathèque Elsa Triolet Aytré

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Elsa Triolet · Aytré

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Elsa Triolet
Adresse
12 rue de la Gare
Ville
17440 Aytré
Département
Charente-Maritime
Tarif

Aytré

Exposition Céline Dabot

Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-30
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-09-30

Explosion de couleurs, écrasements des volume, dislocations des formes constituent les principales caractéristiques de sa peinture.
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Médiathèque Elsa Triolet 12 rue de la Gare Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 19 45  mediatheque@aytre.fr

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English :

An explosion of colors, the overlapping of volumes, and the distortion of forms are the main characteristics of his painting.

L’événement Exposition Céline Dabot Aytré a été mis à jour le 2026-08-29 par Nous La Rochelle

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