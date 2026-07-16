Animation Loupiots au Musée Marzelles visage Bric-à-brac Musée Marzelles Marmande
mardi 25 août 2026 · Musée Marzelles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Animation Loupiots au Musée Marzelles visage Bric-à-brac
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 10:30:00
fin : 2026-08-25 12:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Emps fort de l’Exposition “Portraits” visage Bric-à-brac
Temps fort de l’Exposition “Portraits” visage Bric-à-brac
Mais où est passé le visage de Marcelle Nadeau ? Tels des explorateurs, les enfants sont invités à se déplacer dans l’espace d’exposition afin de retrouver les éléments du visage dispersés dans des boîtes colorées et constituées de bric-à-brac.
Visite ludique pour les enfants de 18 mois à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit sur réservation. .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
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English : Animation Loupiots au Musée Marzelles visage Bric-à-brac
Highlights of the “Portraits” Exhibition: The “Bric-a-brac” Face
L’événement Animation Loupiots au Musée Marzelles visage Bric-à-brac Marmande a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Val de Garonne
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