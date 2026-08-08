Animation: Mini-Ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

jeudi 27 août 2026 · La Petite Ferme aux Merveilles · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Animation: Mini-Ferme

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-27 11:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Offrez-vous un moment de complicité en famille au cœur de la mini-ferme !

Au programme

– Distribution des repas

– Soins et caresses des animaux

– Câlins et instants de tendresse

– Découverte du quotidien des animaux

Une expérience ludique, éducative et pleine de douceur à partager en famille !

Inscription obligatoire par SMS (places limitées). .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 29 27 87

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English : Animation: Mini-Ferme

L’événement Animation: Mini-Ferme Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme