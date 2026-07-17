AGENDA · Charleville-Mézières
Animation Mobilités, Port du Mont-Olympe, Charleville-Mézières
jeudi 23 juillet 2026 · Port du Mont-Olympe · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Animation Mobilités Jeudi 23 juillet, 10h30 Port du Mont-Olympe Ardennes
Gratuit – Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00
Jeudi 23 juillet – 10 h > 12 h 30
Charleville-Mézières – Mont Olympe – Port de plaisance
Bornes de recharge pour véhicules électriques / Aires de covoiturage / Cycl’AM
Port du Mont-Olympe Rue des Paquis, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est
Modes de déplacement doux et alternatifs
Ardenne Métropole
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