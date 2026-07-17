Animation Mobilités, Port du Mont-Olympe, Charleville-Mézières

Informations pratiques

Animation Mobilités Jeudi 23 juillet, 10h30 Port du Mont-Olympe Ardennes

Gratuit – Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T10:30:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00

Jeudi 23 juillet – 10 h > 12 h 30

Charleville-Mézières – Mont Olympe – Port de plaisance

Bornes de recharge pour véhicules électriques / Aires de covoiturage / Cycl’AM

Port du Mont-Olympe Rue des Paquis, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

Modes de déplacement doux et alternatifs

Ardenne Métropole