Animation musicale à l’orgue de barbarie, Château du Grand Jardin, Joinville

Informations pratiques

Animation musicale à l’orgue de barbarie Dimanche 20 septembre, 11h30 Château du Grand Jardin Haute-Marne

Compris dans l’entrée du site 2€/pers (gratuit – 12 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’animation musicale du marché du terroir sera assurée par un chanteur et son orgue de barbarie qui vous offrira les airs populaires d’autrefois.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne, 52300 Joinville, France Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33325941754 https://haute-marne.fr/liens-utiles/chateau-du-grand-jardin Créé par Claude de Lorraine, premier Duc de Guise, le château du Grand Jardin est un pavillon de plaisance du XVIe siècle qui vient compléter la demeure seigneuriale : le château d’en haut (aujourd’hui disparu) surplombant la ville. Influencé par le style Renaissance découvert lors des guerres d’Italie, c’est un lieu de réception et de représentation qui manifeste le pouvoir des Guise. À l’époque, seuls les hôtes de marque sont invités à festoyer et à admirer son décor et ses jardins. Parking dédié de 92 places.

L’animation musicale du marché du terroir sera assurée par un chanteur et son orgue de barbarie qui vous offrira les airs populaires d’autrefois.

© Michel Clément