Opéra promenade en plein air La Flûte Enchantée Joinville

Informations pratiques

Joinville

Opéra promenade en plein air La Flûte Enchantée

Couvent des annonciades célestes Joinville Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Tout public

Cet été, champs, villages et pâturages du Grand Est seront enchantés par la musique de Mozart.

Petits et grands, connaisseurs et novices, venez succomber aux charmes d’une flûte magique qui nous invite, encore et toujours, à nous émerveiller de l’opéra.

Cet Opéra Promenade vous propose de suivre 15 artistes à travers les rues et les paysages de votre village. Ils vous chanteront, en français, l’histoire de Tamino et Pamina, poursuivis par le grand Sarastro et la fameuse Reine de la Nuit.

Chaussures confortables conseillées pour une promenade musicale dans les meilleures conditions.

Vous appréciez les concerts de musique ancienne ou classique au couvent ? Et si on allait plus loin en proposant un véritable opéra de plein air ?

Associée à la Ville de Joinville, l’Association du Couvent des des Annonciades Célestes vous propose un évènement d’ampleur le 19 août prochain La Flûte enchantée de Mozart sera interprétée au fil de 5 sites, depuis le Cavé, au bord du bief, jusqu’au couvent.

Enchantés par la musique de Mozart, petits et grands, connaisseurs et novices, venez succomber aux charmes d’une flûte magique qui nous invite, encore et toujours, à nous émerveiller. Cet Opéra Promenade vous propose de suivre 15 artistes à travers les rues de Joinville. Ils vous chanteront, en français, l’histoire de Tamino et Pamina, poursuivis par le grand Sarastro et la fameuse Reine de la Nuit.

Deux places gratuites pour chaque famille hébergeante, et une place gratuite pour chaque bénévole .

Couvent des annonciades célestes Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 10 89 03 72

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English :

L’événement Opéra promenade en plein air La Flûte Enchantée Joinville a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Joinville