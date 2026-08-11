Cinéma à l’auditoire de Joinville Un petit air de famille Joinville
mardi 11 août 2026 · Joinville
Informations pratiques
Joinville
Cinéma à l’auditoire de Joinville Un petit air de famille
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Tout public
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
Séance de 43 minutes.
Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
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English :
L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Un petit air de famille Joinville a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville
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