Informations pratiques

Joinville

Cinéma à l’auditoire de Joinville Un petit air de famille

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Tout public

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

Séance de 43 minutes.

Ouverture de la billetterie dès 30min avant le début de la séance. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

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English :

L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Un petit air de famille Joinville a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville