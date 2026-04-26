Informations pratiques

Joinville

brocante des pompiers

Parc du Petit Bois Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Tout public

Venez passer un moment convivial avec la présence de nos exposants. Les petits et grands pourront se divertir grâce aux différentes animations et jeux pour enfants. Vous retrouverez également sur place de la restauration et une buvette. De quoi passer un bon moment !

Dans la soirée, un concert sera donné afin de prolonger les festivités. Sans oublier, le feu d’artifice annuel ! .

Parc du Petit Bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 20 09 03 97

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English :

L’événement brocante des pompiers Joinville a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Joinville