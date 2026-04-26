brocante des pompiers Joinville
samedi 15 août 2026 · Joinville
Informations pratiques
Joinville
brocante des pompiers
Parc du Petit Bois Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Tout public
Venez passer un moment convivial avec la présence de nos exposants. Les petits et grands pourront se divertir grâce aux différentes animations et jeux pour enfants. Vous retrouverez également sur place de la restauration et une buvette. De quoi passer un bon moment !
Dans la soirée, un concert sera donné afin de prolonger les festivités. Sans oublier, le feu d’artifice annuel ! .
Parc du Petit Bois Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 20 09 03 97
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English :
L’événement brocante des pompiers Joinville a été mis à jour le 2026-07-15 par Antenne de Joinville
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