Séance de cinéma à l’Auditoire de Joinville Maigret et le mort amoureux Joinville

Tout public

Découvrez Maigret et le mort amoureux à 20h à l’Auditoire de Joinville (durée 1h20)

synopsis Le commissaire Maigret est appelé en urgence au Quai d’Orsay. Monsieur Berthier-Lagès, ancien ambassadeur renommé, a été assassiné. Maigret découvre qu’il entretenait depuis cinquante ans une correspondance amoureuse avec la princesse de Vuynes, dont le mari, étrange coïncidence, vient de décéder. En se confrontant aux membres des deux familles et au mutisme suspect de la domestique du diplomate, Maigret va aller de surprise en surprise…

Ouverture de la billeterie dès 30min avant le début de la séance à l’Auditoire .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

