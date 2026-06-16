Apéro du jeudi 13 juillet Jeff & Mika Joinville
Apéro du jeudi 13 juillet Jeff & Mika Joinville jeudi 13 août 2026.
Joinville
Apéro du jeudi 13 juillet Jeff & Mika
Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Tout public
Préparez-vous à vivre 8 soirées gourmandes et festives au Château du Grand Jardin !
Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme de groupes musicaux talentueux.
Pour ce premier apéro, retrouvez
Jeff & Mika, duo local complice, revisitent la variété française avec énergie et bonne humeur.
Des grands classiques des années 80 à aujourd’hui, ils rassemblent les publics autour de refrains incontournables.
Au menu
Box dégustation prestige d’Henriot,
– Fraises des Comptoirs,
– Saucissons de Saucissons Chillet,
– Pizzas napolitaines de 400 degrés,
– Fromages de chèvre de Astrid Di Tullio,
Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires
Le pique-nique est interdit.
Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .
Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr
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English :
L’événement Apéro du jeudi 13 juillet Jeff & Mika Joinville a été mis à jour le 2026-06-16 par Antenne de Joinville
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