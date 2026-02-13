Informations pratiques

Joinville

Apéro du jeudi 27 août Christopher Muel

Château du Grand Jardin Joinville Haute-Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Tout public

Préparez-vous à vivre 8 soirées gourmandes et festives au Château du Grand Jardin !

Avec sa nouvelle formule marché gourmand assuré par des producteurs locaux sans réservation (hors groupes de 10 personnes et plus), et son bar géré par l’équipe du Château, les Apéros du jeudi vous invitent à déguster, trinquer et danser au rythme de groupes musicaux talentueux.

Pour ce premier apéro, retrouvez

Christopher Muel

Revivez les hits incontournables des années 90 et 2000 avec un show énergique et dynamique. Un chanteur et une chanteuse interprètent les tubes de cette époque. Accompagné de jeux de lumière spectaculaires et d’une ambiance festive, ce spectacle replonge le public dans l’atmosphère de ces décennies inoubliables.

Au menu

– Box dégustation prestige d’Henriot,

– Fraises des Comptoirs,

– Terrines, tartinables et pickles de légume de L’épicurieuse,

– Saucissons de Saucissons Chillet,

– Fromages de chèvre de Astrid Di Tullio,

– Pizzas napolitaines de 400 degrés,

– Un large choix de gourmandises sucrées et salées de Laetibiscuit cookies, mini-cakes, brownies, napolitains, tartes poire amandine et muffins.

Les consommations au bar et aux food-trucks seront à effectuer auprès des différents partenaires

?? Le pique-nique est interdit.

Les chiens ne sont pas admis les jours de grande manifestation. .

Château du Grand Jardin Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 17 54 joinville@attractivite52.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Apéro du jeudi 27 août Christopher Muel Joinville a été mis à jour le 2026-07-02 par Antenne de Joinville