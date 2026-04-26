Exposition «Fêtes, foires et manifestations à Joinville au XXe siècle», Ancien Auditoire, Joinville

Informations pratiques

Exposition «Fêtes, foires et manifestations à Joinville au XXe siècle» 18 – 20 septembre Ancien Auditoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

« Fêtes, foires et manifestations à Joinville au XXe siècle »

Cette exposition inédite vous invite à découvrir des moments forts de la vie joinvilloise qui ont rythmé le siècle dernier. Au travers d’une riche collection de photographies, cartes postales, documents historiques et même de trois films d’époque (1927 et 1948) qui seront diffusés, plongez-vous dans le passé de la ville en images !

Ancien Auditoire 17 rue de l’Auditoire, 52300 Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est http://www.auditoire-joinville.fr Le tribunal du Bailliage a été construit en 1561 par François de Guise pour administrer la haute justice dans sa principauté de Joinville. L’édifice présente une maquette de la ville, ainsi que des reconstitutions grandeur nature de l’histoire de la ville et de ses seigneurs. Stationnement en ville à proximité du bâtiment (proche mairie). Bâtiment inaccessible en fauteuil roulant (nombreux escaliers).

« Fêtes, foires et manifestations à Joinville au XXe siècle »

©APNCV