Cinéma à l’auditoire de Joinville Au pied d’oeuvre Joinville

Cinéma à l’auditoire de Joinville Au pied d’oeuvre

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tout public

Découvrez la nouveau film Au pied d’œuvre à 20h à l’auditoire de Joinville (durée 1h32).

Synopsis Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.

À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté. .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69

