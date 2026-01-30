Cinéma à l’auditoire de Joinville Au pied d’oeuvre Joinville
Cinéma à l’auditoire de Joinville Au pied d’oeuvre Joinville mardi 10 mars 2026.
Cinéma à l’auditoire de Joinville Au pied d’oeuvre
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
Tout public
Découvrez la nouveau film Au pied d’œuvre à 20h à l’auditoire de Joinville (durée 1h32).
Synopsis Achever un texte ne veut pas dire être publié, être publié ne veut pas dire être lu, être lu ne veut pas dire être aimé, être aimé ne veut pas dire avoir du succès, avoir du succès n’augure aucune fortune.
À Pied d’œuvre raconte l’histoire vraie d’un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l’écriture, et découvre la pauvreté. .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 94 59 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cinéma à l’auditoire de Joinville Au pied d’oeuvre Joinville a été mis à jour le 2026-01-28 par Antenne de Joinville