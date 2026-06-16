Animation musicale avec Sergent Pepper Le Pouliguen
Animation musicale avec Sergent Pepper Le Pouliguen jeudi 9 juillet 2026.
Le Pouliguen
Animation musicale avec Sergent Pepper
Place des Halles Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Reprises des Beatles.
La pizzeria des halles Le petit casier .
Place des Halles Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 73 10 04 53 lapizzeriadeshalles@outlook.fr
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English :
L’événement Animation musicale avec Sergent Pepper Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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