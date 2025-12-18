Animation musicale et Bal Trad Restaurant Le Vigeois Vigeois

Animation musicale et Bal Trad

Restaurant Le Vigeois 1 place de l’église Vigeois Corrèze

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Animation de l’apéritif et du repas par l’orchestre traditionnel des Ménétriers du Massif Central.

Diatonique, vielle, cornemuse et Bal Trad. .

+33 5 19 79 97 49

