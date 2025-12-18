Animation musicale et Bal Trad Restaurant Le Vigeois Vigeois

Animation musicale et Bal Trad Restaurant Le Vigeois Vigeois dimanche 21 juin 2026.

Restaurant Le Vigeois 1 place de l'église Vigeois Corrèze

Date : 2026-06-21
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Animation de l’apéritif et du repas par l’orchestre traditionnel des Ménétriers du Massif Central.
Diatonique, vielle, cornemuse et Bal Trad.   .

Restaurant Le Vigeois 1 place de l’église Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 79 97 49 

