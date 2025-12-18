Animation musicale et Bal Trad Restaurant Le Vigeois Vigeois
Animation musicale et Bal Trad Restaurant Le Vigeois Vigeois dimanche 21 juin 2026.
Animation musicale et Bal Trad
Restaurant Le Vigeois 1 place de l’église Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Animation de l’apéritif et du repas par l’orchestre traditionnel des Ménétriers du Massif Central.
Diatonique, vielle, cornemuse et Bal Trad. .
Restaurant Le Vigeois 1 place de l’église Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 79 97 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation musicale et Bal Trad
L’événement Animation musicale et Bal Trad Vigeois a été mis à jour le 2025-12-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze