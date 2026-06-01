Marché festif à Vigeois Parking de l’EPDA Vigeois
Marché festif à Vigeois Parking de l’EPDA Vigeois vendredi 12 juin 2026.
Vigeois
Marché festif à Vigeois
Parking de l’EPDA 2 rue Champ de la Côte Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Marché avec artisans et producteurs locaux proposant des produits à emporter ou à consommer sur place.
Restauration et buvette sur place.
Animation musicale par DJ Mario. .
Parking de l’EPDA 2 rue Champ de la Côte Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 08 70 32 epda@epdaduglandier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché festif à Vigeois
L’événement Marché festif à Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
À voir aussi à Vigeois (Corrèze)
- Animation musicale et Bal Trad Restaurant Le Vigeois Vigeois 21 juin 2026
- Les Jeudis Joyeux Vigeois 9 juillet 2026
- Fête annuelle de Vigeois Vigeois 31 juillet 2026
- Vide Greniers à Vigeois Vigeois 9 août 2026
- Stage de danses de l’arrière-pays Niçois et du Nord de l’Italie, Vigeois 5 septembre 2026