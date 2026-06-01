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Marché festif à Vigeois Parking de l’EPDA Vigeois

Marché festif à Vigeois Parking de l’EPDA Vigeois

Marché festif à Vigeois Parking de l’EPDA Vigeois vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Parking de l'EPDA

Adresse : 2 rue Champ de la Côte

Ville : 19410 Vigeois

Département : Corrèze

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Vigeois

Marché festif à Vigeois

Parking de l’EPDA 2 rue Champ de la Côte Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Marché avec artisans et producteurs locaux proposant des produits à emporter ou à consommer sur place.
Restauration et buvette sur place.
Animation musicale par DJ Mario.   .

Parking de l’EPDA 2 rue Champ de la Côte Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 08 70 32  epda@epdaduglandier.fr

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English : Marché festif à Vigeois

L’événement Marché festif à Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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