Fête annuelle de Vigeois Vigeois
Fête annuelle de Vigeois Vigeois vendredi 31 juillet 2026.
Vigeois
Fête annuelle de Vigeois
Le Bourg Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Tout au long de la fête attractions foraines.
Soirées DJ, courses de caisses à savons, course aux canards, concours de pétanque, trail et randonnée, marché artisanal, feu d’artifice (3 août).
Buvette et restauration. .
Le Bourg Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 91 93
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English : Fête annuelle de Vigeois
L’événement Fête annuelle de Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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