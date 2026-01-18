Vigeois

Fête annuelle de Vigeois

Le Bourg Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-31

Tout au long de la fête attractions foraines.

Soirées DJ, courses de caisses à savons, course aux canards, concours de pétanque, trail et randonnée, marché artisanal, feu d’artifice (3 août).

Buvette et restauration. .

Le Bourg Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 91 93

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English : Fête annuelle de Vigeois

L’événement Fête annuelle de Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Terres de Corrèze