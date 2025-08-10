Trail de la fête à Vigeois Vigeois
Trail de la fête à Vigeois Vigeois dimanche 2 août 2026.
Vigeois
Trail de la fête à Vigeois
Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 13:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Randonné, Trail et Canicross sur 8,5 KM (D+ 250 m) et 19km (D+ de 650 m)
Inscriptions à partir de 8h au Vieux Pont de Vigeois.
Randonnée départ libre entre 8h et 9h max (pour le 19 km) et 10h max ( pour le 8,5 km)
Trail départ commun à 9h30 .
Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 37 00 17 moulettavigeois@gmail.com
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English : Trail de la fête à Vigeois
L’événement Trail de la fête à Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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