Vigeois

Descente de caisses à savon

Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 16:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Traditionnelle descente de caisses à savon dans l’après midi et une descente récréative de nuit sur le célèbre circuit de Vigeois.

Inscription à 15h au Centre Culturel tarif 10 € par véhicule (pour les descentes de l’après midi et la descente récréative du soir). .

Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 37 00 17 moulettavigeois@gmail.com

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English : Descente de caisses à savon

L’événement Descente de caisses à savon Vigeois a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze