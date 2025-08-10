Descente de caisses à savon Vigeois
Descente de caisses à savon Vigeois samedi 1 août 2026.
Vigeois
Descente de caisses à savon
Vigeois Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 16:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Traditionnelle descente de caisses à savon dans l’après midi et une descente récréative de nuit sur le célèbre circuit de Vigeois.
Inscription à 15h au Centre Culturel tarif 10 € par véhicule (pour les descentes de l’après midi et la descente récréative du soir). .
Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 37 00 17 moulettavigeois@gmail.com
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English : Descente de caisses à savon
L’événement Descente de caisses à savon Vigeois a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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