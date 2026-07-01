Informations pratiques

Vigeois

Visite théâtralisée de Vigeois

Place de l’église Vigeois Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-12

Visite théâtralisée, avec le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.

Des comédiens amateurs vont interpeller les passants dans leur déambulation.

Ils vont leur faire découvrir, à travers des anecdotes collectées auprès d’habitants, et mises en scène par Séverine Garde-Massias (Compagnie Théâtre sur le fil ), la vie des vigeoyeuses et vigeoyeux, dans les années 1950.

21h rdv devant l’église durée 1h30 tarifs 7€ / 3.50€ / gratuit sans réservation. .

Place de l’église Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr

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English : Visite théâtralisée de Vigeois

L’événement Visite théâtralisée de Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze