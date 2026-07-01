Visite théâtralisée de Vigeois Vigeois
mercredi 22 juillet 2026 · Vigeois
Informations pratiques
Vigeois
Visite théâtralisée de Vigeois
Place de l’église Vigeois Corrèze
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-12
Visite théâtralisée, avec le Pays d’Art et d’Histoire Vézère Ardoise.
Des comédiens amateurs vont interpeller les passants dans leur déambulation.
Ils vont leur faire découvrir, à travers des anecdotes collectées auprès d’habitants, et mises en scène par Séverine Garde-Massias (Compagnie Théâtre sur le fil ), la vie des vigeoyeuses et vigeoyeux, dans les années 1950.
21h rdv devant l’église durée 1h30 tarifs 7€ / 3.50€ / gratuit sans réservation. .
Place de l’église Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66 pah@vezereardoise.fr
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English : Visite théâtralisée de Vigeois
L’événement Visite théâtralisée de Vigeois Vigeois a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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