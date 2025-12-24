Stage de danses de l’arrière-pays Niçois et du Nord de l’Italie, Vigeois

Stage de danses de l’arrière-pays Niçois et du Nord de l’Italie

Centre culturel Vigeois Corrèze

Début : 2026-09-05

L’ association des ménétriers du Massif Central et Corrèzepondanse organisent un stage de musique et danse traditionnelles.

Stages de musique

• Cornemuse avec Christian Dorémus

• Diatonique avec Mariette Estadieu

• Vielle avec Jean Dupetitmagnieux

Stage les danses de l’arrière-pays Niçois et du Nord de l’Italie avec Noël Delfin.

21h Bal traditionnel avec les Ménétriers et Les troubadours doù souleù Bendéjun accordéoniste, contrebasse, percussion et Noël Delfin Président, guitare, mandoline barbalùcou

Stage à partir de 14h30.

Sur inscription. .

Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 79 67 61 menestriersdumassifcentral@gmail.com

