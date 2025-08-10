Vigeois

Les Jeudis Joyeux

Place de la mairie Vigeois Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 18:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Les Jeudis Joyeux sont des soirées estivales conviviales organisées au cœur du village de Vigeois.

Chaque date propose un marché gourmand, un espace de restauration sur place (avec cuisson possible type plancha) ainsi qu’un concert de musique live dans une ambiance festive et familiale.

Des espaces sont aménagés pour profiter de la soirée (tables, coin pique-nique, détente).

Programmation 2026

14 mai Blugoja

9 juillet Duo Panama (soirée à thème chapeau)

16 juillet Repris de Justesse

23 juillet Amazzia

6 août Tito et Toti

13 août Ginko Yellow (soirée à thème jaune)

20 août Droit 2 Bouchon (soirée à thème marinière)

Ces soirées mettent en valeur les producteurs et traiteurs locaux et proposent une animation musicale différente à chaque date. .

Place de la mairie Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 91 93

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English : Les Jeudis Joyeux

L’événement Les Jeudis Joyeux Vigeois a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Terres de Corrèze