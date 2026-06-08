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ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer

ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer

ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer samedi 15 août 2026.

Adresse : Place Paul Reig

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 21:30:00

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN)

Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Animation musicale avec La Famille (Tribute JJ Goldman) place Paul Reig
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Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09 

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English :

Musical entertainment with La Famille (Tribute JJ Goldman) at Place Paul Reig

L’événement ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT DE BANYULS SUR MER

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