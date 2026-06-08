ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer
ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer samedi 15 août 2026.
Banyuls-sur-Mer
ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN)
Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Animation musicale avec La Famille (Tribute JJ Goldman) place Paul Reig
.
Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 78 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Musical entertainment with La Famille (Tribute JJ Goldman) at Place Paul Reig
L’événement ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT DE BANYULS SUR MER
À voir aussi à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
- CONFERENCE CULTURE ET PATRIMOINE JUIN Banyuls-sur-Mer 12 juin 2026
- SWIMRUN COTE VERMEILLE Banyuls-sur-Mer 13 juin 2026
- DÉFIL’ÉTÉ Banyuls-sur-Mer 19 juin 2026
- LES CAMINADES 2026 Banyuls-sur-Mer 21 juin 2026
- FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN Banyuls-sur-Mer 23 juin 2026