VISITE GUIDÉE LES ORIGINES Banyuls-sur-Mer
mardi 4 août 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
VISITE GUIDÉE LES ORIGINES
Place Abel Pagès Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 7 – 7 – 7
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-25 11:30:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-25
Du Néolithique au Moyen Age. Sur les traces de nos ancêtres, des collines à la mer.
Rendez-vous au Puig del Mas sur le parking de la Place Abel Pagès (devant l’abri de la navette). Il est possible d’emprunter la navette municipale gratuite depuis le centre pour s’y rendre.
.
Place Abel Pagès Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the Neolithic to the Middle Ages. In the footsteps of our ancestors, from the hills to the sea.
Meet at Puig del Mas on the Place Abel Pagès parking lot (in front of the shuttle bus shelter). You can also take the free municipal shuttle bus from the town center to get there.
L’événement VISITE GUIDÉE LES ORIGINES Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE BANYULS SUR MER
À voir aussi à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
- SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer 6 août 2026
- BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer 9 août 2026
- ANIMATION MUSICALE LA FAMILLE (TRIBUTE JJ GOLDMAN) Banyuls-sur-Mer 15 août 2026
- CONFERENCE ASAME AOÛT Banyuls-sur-Mer 17 août 2026
- FESTA MAJOR FÊTE DE BANYULS Banyuls-sur-Mer 24 août 2026