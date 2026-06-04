SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer
SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer jeudi 6 août 2026.
Banyuls-sur-Mer
SALON DU LIVRE
Avenue de la République Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 17:00:00
fin : 2026-08-06 21:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Salon du livre, des auteurs et de l’écriture proposé par le Cercle des Auteurs Catalans
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Avenue de la République Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 58 14 92
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English :
Book, author and writing fair organized by the Cercle des Auteurs Catalans
L’événement SALON DU LIVRE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER
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