Informations pratiques

Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS

Rue du 14 juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Conférence Pirates et Esclavage à Banyuls-sur-Mer , sept siècles de piraterie sur nos côtes XIIIe XIXe siècle.

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Rue du 14 juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62

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English :

Conference: Pirates and Slavery in Banyuls-sur-Mer : Seven Centuries of Piracy Along Our Coasts, 13th–19th Centuries.

L’événement CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT DE BANYULS SUR MER