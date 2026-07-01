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CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS Banyuls-sur-Mer

jeudi 23 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Rue du 14 juillet
Ville
66650 Banyuls-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Banyuls-sur-Mer

CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS

Rue du 14 juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Conférence Pirates et Esclavage à Banyuls-sur-Mer , sept siècles de piraterie sur nos côtes XIIIe XIXe siècle.
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Rue du 14 juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62 

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English :

Conference: Pirates and Slavery in Banyuls-sur-Mer : Seven Centuries of Piracy Along Our Coasts, 13th–19th Centuries.

L’événement CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT DE BANYULS SUR MER

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