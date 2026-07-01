CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS Banyuls-sur-Mer
jeudi 23 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS
Rue du 14 juillet Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Conférence Pirates et Esclavage à Banyuls-sur-Mer , sept siècles de piraterie sur nos côtes XIIIe XIXe siècle.
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Rue du 14 juillet Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62
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English :
Conference: Pirates and Slavery in Banyuls-sur-Mer : Seven Centuries of Piracy Along Our Coasts, 13th–19th Centuries.
L’événement CONFÉRENCE DU SOUVENIR FRANÇAIS Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-15 par OT DE BANYULS SUR MER
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