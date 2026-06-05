SOUS LES GALETS LE JAZZ Banyuls-sur-Mer
SOUS LES GALETS LE JAZZ Banyuls-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.
Banyuls-sur-Mer
SOUS LES GALETS LE JAZZ
Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-24
3 jours consacrés au Jazz sous toutes ses formes. Pour les novices, les initiés, les passionnés…
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Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62
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English :
3 days dedicated to Jazz in all its forms. For novices, initiates, enthusiasts…
L’événement SOUS LES GALETS LE JAZZ Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE BANYULS SUR MER
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