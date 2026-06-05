SOUS LES GALETS LE JAZZ Banyuls-sur-Mer vendredi 24 juillet 2026.

Banyuls-sur-Mer

SOUS LES GALETS LE JAZZ

Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

3 jours consacrés au Jazz sous toutes ses formes. Pour les novices, les initiés, les passionnés…

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Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 00 62

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English :

3 days dedicated to Jazz in all its forms. For novices, initiates, enthusiasts…

L’événement SOUS LES GALETS LE JAZZ Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par OT DE BANYULS SUR MER