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BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer

BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer dimanche 9 août 2026.

Adresse : Place Paul Reig

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Banyuls-sur-Mer

BAL COUNTRY D’AOÛT

Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Bal country new line des Marenda’s Dancers 66 animé par Hélène Di Marco.
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Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 92 00 21 

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English :

Marenda?s Dancers 66 new line country ball hosted by Hélène Di Marco.

L’événement BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER

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