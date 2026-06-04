BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer
BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer dimanche 9 août 2026.
Banyuls-sur-Mer
BAL COUNTRY D’AOÛT
Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Bal country new line des Marenda’s Dancers 66 animé par Hélène Di Marco.
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Place Paul Reig Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 31 92 00 21
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English :
Marenda?s Dancers 66 new line country ball hosted by Hélène Di Marco.
L’événement BAL COUNTRY D’AOÛT Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-04 par OT DE BANYULS SUR MER
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