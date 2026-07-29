CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUILLET Banyuls-sur-Mer
mercredi 29 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer
Informations pratiques
Banyuls-sur-Mer
CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUILLET
20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Conférence Pyro-climats comment le changement climatique redessine le risque incendie , mercredi 29 juillet, 18h00 par Adam Ali.
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20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00
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English :
Lecture: Pyroclimates: How Climate Change Is Reshaping Fire Risk, Wednesday, July 29, 6:00 p.m., by Adam Ali.
L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUILLET Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE BANYULS SUR MER
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