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AGENDA · Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUILLET Banyuls-sur-Mer

mercredi 29 juillet 2026 · Banyuls-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
20 Avenue Pierre Fabre
Ville
66650 Banyuls-sur-Mer
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Banyuls-sur-Mer

CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUILLET

20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Conférence Pyro-climats comment le changement climatique redessine le risque incendie , mercredi 29 juillet, 18h00 par Adam Ali.
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20 Avenue Pierre Fabre Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 73 00 

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English :

Lecture: Pyroclimates: How Climate Change Is Reshaping Fire Risk, Wednesday, July 29, 6:00 p.m., by Adam Ali.

L’événement CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUILLET Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT DE BANYULS SUR MER

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